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Вода в тувинских реках поднялась до уровня ЧС

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Кызыл
12:31 17 Июля 2019
река, мчс, паводок
Автор: Sibnovosti.ru
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Паводок, вызванный обильными дождями, оказался проблемой не только для Иркутской области, но и для Тувы. В республике введен режим чрезвычайной ситуации, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«По данным Тувинского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в связи с выпадением обильных осадков уровень воды в реках Тувы за сутки поднялся в среднем на 8 см, больше всего – на 14 см – поднялась вода на Малом Енисее», - говорится в сообщении главного управления МЧС по Республике Тува (цитата по ТАСС).

До критических отметок здесь пока далеко. Например, в Малом Енисее она установлена на уровне 4,35 м, а к настоящему времени вода поднялась до 2,76 м. Но синоптики прогнозируют дожди в течение всей этой недели.

Ранее ведомство сообщало о том, что из-за дождей поднялся уровень воды в реке Улуг-Хондергей, что привело к подтоплению десятков дворов села Хондергей Дзун-Хемчикского района. В результате, спасателям пришлось перевозить селян.

Фото: сайт главного управления МЧС по Республике Тува

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