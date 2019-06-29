Хакасию ждут сильные дожди и град

Хакасию ждут сильные дожди, грозы и град. Как рассказали в Хакасском гидрометеорологическом центре, 30 июня, в воскресенье, в республике ожидается небольшие, умеренные, в отдельных районах сильные дожди, грозы, град. Ветер северо-западный 2-7м/с, усиление до 13-18 м/с.

При этом температура не поднимется выше +18°. Минимальные значения - всего +9°.

Такую же погоду прогнозируют синоптики и на понедельник, 1 июля.