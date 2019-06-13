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Начинает работу выездная приёмная комиссия СФУ

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Кызыл
14:50 13 Июня 2019
вуз, сфу, университет, студенты
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С 28 июня и по 5 июля 2019 года абитуриенты Улан-Удэ, Горно-Алтайска, Братска, Новокузнецка, Кызыла, Читы, Ангарска, и Богучан смогут подать документы для поступления в СФУ максимально удобно, не выезжая в Красноярск.

Для подачи заявления абитуриенту при себе необходимо иметь оригинал или копию аттестата/диплома с приложением к нему, паспорт и копию паспорта (в том числе страницы с пропиской), по желанию — фотографии (размер 3×4). Документы принимаются только от поступающих на общих основаниях на бюджетные и платные места.

График работы выездных приёмных комиссий

Населённый пункт Дата, время Пункт приёма документов
г. Новокузнецк, Кемеровская область 28–29 июня МБОУ СОШ № 12 (г. Новокузнецк, пр. Пионерский, 15)
г. Чита, Забайкальский край 1 июля МБОУ «Многопрофильная гимназия № 4» (г. Чита, ул. Чайковского, 6)
г. Братск, Иркутская область 1 июля МБОУ СОШ № 41 (г. Братск, ж/р Энергетик, ул. Юбилейная, 5)
г. Братск, Иркутская область 2–3 июля МБОУ СОШ № 3 (г. Братск, ж/р Центральный, бульвар Космонавтов, 1)
г. Улан-Удэ, Республика Бурятия 2–3 июля МАОУ СОШ № 35 (г. Улан-Удэ, бульвар Карла Маркса, 15)
г. Кызыл, Республика Тыва 2–3 июля Департамент по образованию мэрии г. Кызыла (г. Кызыл, ул. Кочетова, 137, конференц-зал)
г. Горно-Алтайск, Республика Алтай 3–4 июля БУ РА «Центр молодёжной политики, военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки граждан в Республике Алтай» (г. Горно-Алтайск, ул. Комсомольская, 5)
с. Богучаны, Красноярский край 3 июля МКОУ Богучанская школа №2 (с. Богучаны, ул. Перенсона, 9)
г. Ангарск, Иркутская область 4–5 июля МАОУ Ангарский лицей № 2 (г. Ангарск, Квартал 211-й, 18)

Фото: пресс-служба СФУ
По материалам пресс-службы СФУ

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