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Республики Алтай и Тува названы отстающими в строительстве школ

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Кызыл
11:29 4 Июня 2019
строительство, школа, вице-премьер
Автор: Sibnovosti.ru
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Шесть регионов России отстают в строительстве школ. В их числе два сибирских, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Ход подготовки к очередном учебному году обсудили на заседании коллегии министерства просвещения РФ. Отстающие регионы назвала в своем выступлении вице-премьер Татьяна Голикова.

«Я хочу обратить внимание коллег из шести регионов страны, которые пока не демонстрируют таких позитивных результатов, и хочу привлечь именно внимание к ним. Это Оренбургская область, Республика Алтай, Республика Коми, Республика Северная Осетия и Алания, Республика Тыва, Хабаровский край. Здесь, к сожалению, в этих регионах семь объектов общей мощностью 3,5 тысячи мест пока остаются с готовностью 30%», - заявила она (цитата по ТАСС).

Татьяна Голикова поручила профильному министерству взять ситуацию в этих субъектах федерации на особый контроль.

Фото: pixabay.com

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