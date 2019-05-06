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Последнего тувинского беглеца нашли рядом с местом побега

Главная Общество
Кызыл
12:53 6 Мая 2019
побег, мвд, операция
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Туве завершилась операция по поимке беглецов из изолятора временного содержания межмуниципального отдела МВД «Барун-Хемчикский» в селе Кызыл-Мажалык. Она продлилась около трех недель, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

О поимке последнего из девяти беглецов сообщили в пресс-службе республиканского МВД со ссылкой на официального представителя федерального министерства Ирину Волк. По данным полиции, это мужчина 1987 года рождения. Ранее он был осужден по ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой). Далеко от мест побега он не ушел, преступника нашли в том же селе Кызыл-Мажалык.

Как сообщали Sibnovosti.ru, побег имел место 14 апреля. Тогда двое следственно-арестованных, которых вывели из камеры, внезапно набросились на дежурного полицейского и ранили его ножом. Затем они открыли другие камеры и освободили еще семь арестованных.

Двух из девяти беглецов удалось найти уже к утру 15 апреля. К 24 апреля на свободе оставался только один из них.

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