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Реконструкция моста через Енисей в Кызыле завершится в конце 2019 года

Главная Общество
Кызыл
17:07 20 Ноября 2017
общество, мост, реконструкция, землетрясение
Автор: Sibnovosti.ru
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В понедельник началась реконструкция Коммунального моста в Кызыле, которая завершится в декабре 2019 года, сообщила пресс-служба правительства республики.

«Общая стоимость проекта – 1 млрд 285 млн рублей. Проектно-сметная документация разработана компанией «Трансмост», специализирующейся в области инфраструктуры транспорта. Дорожная карта по реализации плана реконструкции утверждена правительством Республики Тыва. Так, весь объем работ разделен на три года и должен завершиться к декабрю 2019 года», – говорится в сообщении.

На первом этапе будет осуществлен перенос теплосетей, пройдут работы по русловым опорам, частичная отсыпка подходов земляного полотна. Ранее председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении на первом этапе 200 млн рублей из федерального бюджета, 50 млн рублей выделяет республиканское правительство.

Коммунальный мост был построен в 1963 году, в настоящее время мост через Енисей является единственным в Кызыле, после землетрясений 2012 года сооружение находится в аварийном состоянии.

Фото с сайта gov.tuva.ru

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