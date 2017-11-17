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В Туве проведут породный переучет лошадей местной породы

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Кызыл
08:18 17 Ноября 2017
общество, животные, паспорт
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Породный переучет, который включает в себе и генетическое исследование, лошадей тувинской породы проходит в Туве, сообщила пресс-служба правительства региона. У лошадей берут образцы крови, луковиц волос и отправляют на исследование во ВНИИ коневодства в Рязань.

«Это своего рода первая лошадиная перепись, по результатам которой наши коневоды смогут на каждое свое животное получить паспорт, подтверждающий его племенную ценность, а также идентификационный микрочип. Часть расходов республика берет на себя — в частности, ДНК-анализ. Часть придется оплатить самому владельцу. Но эти затраты, уверяю, окупятся сполна, потому что проект «Тыва аът» получит право войти в российскую программу субсидирования племенного коневодства. То есть, наши табунщики на каждую лошадь с паспортом от НИИ коневодства смогут получать поддержку не только из республиканского, но и федерального бюджета», — сообщил глава региона Шолбан Кара-оол.

В настоящее время проводится исследование 8 табунов в личных хозяйствах Овюрского, Пий-Хемского, Монгун-Тайгинского районов и крестьянско-фермерских хозяйствах Эрзинского и Тес-Хемского районов. Процесс чипирования прошли 418 голов лошадей тувинской породы.

По данным главы республики, 10 лет назад поголовье лошадей в регионе составляло менее 20 тысяч, а сейчас — более 68 тысяч голов. Предполагается создать базу данных на все коневодческие хозяйства для вовлечения их в работу по обмену опытом разведения тувинских лошадей, организации семинаров и иных мероприятий.

Коневодство в Туве является традиционной отраслью животноводства. В ближайшей перспективе в республике планируют уделить внимание повышению статуса коневодов, занимающихся сохранением и разведением лошадей тувинской породы. С этой целью, в частности, в календарь основных событий региона введут конно-спортивные соревнования и конкурсы, связанные с разведением лошадей. Кроме того, на базе коневодческих хозяйств предполагается развивать туристические услуги и организовывать центры иппотерапии для больных ДЦП.

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