В Туве к мараловодческому хозяйству построили дорогу стоимостью 250 млн рублей

Подъездной участок дороги к мараловодческому хозяйству «Туран» стоимостью 247 млн рублей построили в Пий-Хемском районе Тувы. Протяженность нового участка дороги 18,5 км, сообщила в понедельник пресс-служба правительства республики.

Строительство нового участка велось в рамках соглашения между правительством Тувы и Федеральным дорожным агентством. Исполнителем государственного контракта выступило ООО «Восток».

«Сейчас усилия направлены на улучшение трассы до села Хандагайты, которая получила федеральный статус. А если говорить о перспективах, то это выходы на трансграничные международные транспортные коридоры через Монголию. А здесь самое главное — не только красивая природа, но и мараловодческое хозяйство, где можно отдохнуть в выходные дни, принять пантовые ванны. Здесь можно организовать туристические кластеры», — цитирует пресс-службе главу региона Шолбана Кара-оола.

Уточняется, что за последние годы в Туве введено в эксплуатацию 374,6 км дорог. Проведен ремонт улично-дорожной сети районных центров республики протяженностью 59 км на сумму 675 млн. рублей. Объем финансирования дорожной отрасли в 2017 году составил 1,2 млрд рублей.

Мараловодческое хозяйство «Туран» создано в 2013 году. С 2016 года Минсельхоз России присвоил предприятию статус генофондного хозяйства по разведению маралов.