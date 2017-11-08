8 ноября
Кызыл
погода +1 °C
курсы валют
58.46
 
€ 67.77
18+
Sibnovosti.ru
Кызыл
...

«Сибмост» планирует завершить реконструкцию аэропорта в Кызыле в срок

Главная Общество
Кызыл
14:51 8 Ноября 2017
проект, реконструкция, аэропорт
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Реконструкция аэропорта Кызыла будет закончена в декабре 2017 года, как и установлено контрактом. Плановые сроки завершения работ не менялись, сообщили Sibnovosti.ru в новосибирской компании «Сибмост».

«В ноябре планируется выполнить работы на 17,5 млн руб. В частности, планируем полностью закончить разметку покрытия перрона №1 и места стоянки самолетов, укрепить обочины участков летного поля, закончить строительство очистных сооружений. На следующий год останутся работы сезонного характера на 6,4 млн руб.», - сообщил президента «Сибмоста» Сергей Титов.

Напомним, реконструкция аэропорта Кызыла началась в апреле 2016 года. В рамках госконтракта «Сибмост» должен до 20 декабря 2017 года провести реконструкцию взлетно-посадочной полосы (ВПП), модернизировать пассажирский перрон и места техобслуживания воздушных судов, заменить сети инфраструктуры. С начала реконструкции генподрядчик выполнил работы на 1,032 млрд руб. (в 2017 году – 455 млн руб.).

В октябре в ходе совещания в Туве с участием сибирского полпреда президента РФ Сергея Меняйло региональные власти высказывали опасения, что работы могут не завершиться к намеченной дате. В частности, из-за задолженности «Сибмоста» перед субподрядчиком – ООО «Восток».

Задолженность перед субподрядной организацией по работам, выполненным в сентябре и октябре в размере 71,7 млн руб., была погашена на прошлой неделе. Остаток долга составляет около 38 млн руб.

«С учетом выполнения и оплаты работ по объекту – это 9% от выполнения 2017 года, которые будут выплачены субподрядной организации», - отметили в «Сибмосте».

Аэропорт Кызыла введен в эксплуатацию в 1946 году. Предполагается, что после завершения реконструкции ВПП он сможет принимать воздушные суда любого типа и претендовать на статус международного. В настоящее время аэропорт может принимать самолеты только III и IV классов (типа Ту-154, Як-42). Планируется, что в Кызыле будет организована дозаправка транзитных судов, выполняющих полеты в Юго-Восточную Азию.

 

 

 

 

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Общество / НОВОСТИ
Новости Кызыла: Сроки окончания реконструкции аэропорта Кызыла могут оказаться под угрозой срыва — власти

Сроки окончания реконструкции аэропорта Кызыла могут оказаться под угрозой срыва — власти

27 Октября 2017 г.
Общая стоимость проекта реконструкции — 2,3 млрд рублей
Новости Кызыла: Ученые из Швейцарии обследуют раннескифский курган в Туве

Ученые из Швейцарии обследуют раннескифский курган в Туве

19 Октября 2017 г.
Раскопки проводятся в так называемой «Долине царей»
Новости Кызыла: На реконструкцию Коммунального моста в Тыве потребуется 1,2 млрд рублей

На реконструкцию Коммунального моста в Тыве потребуется 1,2 млрд рублей

16 Октября 2017 г.
Сейчас дорожное полотно моста соответствует IV категории
Новости Кызыла: Автомобильное сообщение между крупными городами намерены развивать Тива и КНР

Автомобильное сообщение между крупными городами намерены развивать Тива и КНР

20 Сентября 2017 г.
Китайская сторона заинтересовалась проектом строительства железной дороги Кызыл - Курагино
Новости Кызыла: Глава Тувы Шолбан Кара-оол прокомментировал события в Мьянме

Глава Тувы Шолбан Кара-оол прокомментировал события в Мьянме

13 Сентября 2017 г.
Кара-оол не считает конфликт в Мьянме исключительно религиозным
Новости Кызыла: «Хевел» построит солнечные электростанции для отдаленных населенных пунктов Тувы

«Хевел» построит солнечные электростанции для отдаленных населенных пунктов Тувы

6 Сентября 2017 г.
Количество гибридных электростанций будет зависеть от конкретной мощности
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2017 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.