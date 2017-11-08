«Сибмост» планирует завершить реконструкцию аэропорта в Кызыле в срок

Реконструкция аэропорта Кызыла будет закончена в декабре 2017 года, как и установлено контрактом. Плановые сроки завершения работ не менялись, сообщили Sibnovosti.ru в новосибирской компании «Сибмост».

«В ноябре планируется выполнить работы на 17,5 млн руб. В частности, планируем полностью закончить разметку покрытия перрона №1 и места стоянки самолетов, укрепить обочины участков летного поля, закончить строительство очистных сооружений. На следующий год останутся работы сезонного характера на 6,4 млн руб.», - сообщил президента «Сибмоста» Сергей Титов.

Напомним, реконструкция аэропорта Кызыла началась в апреле 2016 года. В рамках госконтракта «Сибмост» должен до 20 декабря 2017 года провести реконструкцию взлетно-посадочной полосы (ВПП), модернизировать пассажирский перрон и места техобслуживания воздушных судов, заменить сети инфраструктуры. С начала реконструкции генподрядчик выполнил работы на 1,032 млрд руб. (в 2017 году – 455 млн руб.).

В октябре в ходе совещания в Туве с участием сибирского полпреда президента РФ Сергея Меняйло региональные власти высказывали опасения, что работы могут не завершиться к намеченной дате. В частности, из-за задолженности «Сибмоста» перед субподрядчиком – ООО «Восток».

Задолженность перед субподрядной организацией по работам, выполненным в сентябре и октябре в размере 71,7 млн руб., была погашена на прошлой неделе. Остаток долга составляет около 38 млн руб.

«С учетом выполнения и оплаты работ по объекту – это 9% от выполнения 2017 года, которые будут выплачены субподрядной организации», - отметили в «Сибмосте».

Аэропорт Кызыла введен в эксплуатацию в 1946 году. Предполагается, что после завершения реконструкции ВПП он сможет принимать воздушные суда любого типа и претендовать на статус международного. В настоящее время аэропорт может принимать самолеты только III и IV классов (типа Ту-154, Як-42). Планируется, что в Кызыле будет организована дозаправка транзитных судов, выполняющих полеты в Юго-Восточную Азию.