Сроки окончания реконструкции аэропорта Кызыла могут оказаться под угрозой срыва — власти

Реконструкция аэропорта Кызыла в Республике Тува выполнена на 97%, сообщает пресс-центр правительства региона.

«Объем финансирования выполненных работ составляет 1 млрд 43 млн 160 тыс. рублей. Процент выполнения работ от общего объема составляет 97%. (...) Завершение строительно-монтажных работ и ввод аэропорта в эксплуатацию необходимо осуществить к 20 декабря текущего года», — говорится в сообщении.

При этом подчеркивается, что основной подрядчик реконструкции аэропорта ООО «Сибмост» якобы перестал оплачивать услуги субподрядчика, и по этой причине своевременное завершение работ «может оказаться под срывом». По словам главы региона Шолбана Кара-оола, о сложившейся ситуации проинформировано Федеральное агентство воздушного транспорта. Фиксируются отставания по объектам третьего этапа реконструкции.

Общая стоимость проекта реконструкции — 2,3 млрд рублей. Завершение строительно-монтажных работ и ввод в объекта в эксплуатацию планируется в декабре 2017 года. В рамках госконтракта «Сибмост» должен до 20 декабря 2017 года провести реконструкцию взлетно-посадочной полосы (ВПП), модернизировать пассажирский перрон и места техобслуживания воздушных судов, заменить сети энергоснабжения, сигнализации, связи, очистные сооружения, провести ряд других строительно-монтажных работ.

Предполагается, что после завершения реконструкции ВПП аэропорт Кызыла сможет принимать воздушные суда любого типа и претендовать на статус международного. В настоящее время аэропорт может принимать самолеты только III и IV классов (типа Ту-154, Як-42). Планируется, что в Кызыле будет организована дозаправка транзитных судов, выполняющих полеты в Юго-Восточную Азию.

Аэропорт Кызыл введен в эксплуатацию в 1946 году, последний ремонт и модернизация ВПП проведены в 2006 году. В настоящее время пропускная способность пассажирского терминала — 250 пассажиров в час.

Федеральное казенное предприятие «Аэропорт Кызыл» создано в феврале 2008 года, находится в 100%-ной собственности РФ.

Фото представлено пресс-служба правительства региона