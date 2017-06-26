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Тувинские контрабандисты пытались вывезти в Монголию 50 тысяч патронов

Главная Общество
Кызыл
08:45 26 Июня 2017
общество, происшествия, контракт, суд
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Суд в Туве признал виновными двух местных жителей в попытке вывезти в Монголию контрабандой более 50 тысяч патронов. Об этом в пятницу, 23 июня, сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону.

В июне 2017 года апелляционным определением Верховного суда Тувы приговор первой инстанции оставлен без изменений; в настоящее время он вступил в законную силу. В марте 2017 года Эрзинский районный суд приговорил 38-летнего Бады Минчээ к 3 годам лишения свободы в колонии общего режима за покушение на контрабанду боеприпасов и их незаконное приобретение и хранение. 32-летнему Аян-оолу Дондуку было назначено два года условно за незаконное приобретение и хранение патронов.

Следствие установило, что в июле 2015 года они решили незаконно вывезти из России в Монголию 53 тысячи 950 штук боеприпасов калибра 5,6 миллиметра, чтобы там их продать.

Как отмечает издание «Тувинская правда», речь идет о спортивно-охотничьих патронах бокового боя калибра 5,6 мм, предназначенных для стрельбы из нарезного оружия и пригодных для выстрелов.

«Мужчины через знакомого в Новосибирске приобрели 54 тысячи единиц патронов к нарезному охотничьему оружию. Далее Минчээ и Дондук вблизи линии государственной границы РФ тайно обустроили два схрона, куда поместили подготовленные для транспортировки на лошадях шесть мешков с патронами», — сообщили в УФСБ.

29 июля 2015 года российские пограничники обнаружили схроны и изъяли патроны.

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