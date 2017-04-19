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Жителя Тувы убило молнией во время молебна

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Кызыл
18:43 19 Апреля 2017
происшествия, общество
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Туве проводится доследственная проверка по факту гибели жителя поселка в результате удара молнии. Об этом сообщает республиканское управление Следственного комитета (СК).

Инцидент произошел 15 апреля в месте под названием Бурган Изи, во время молитвенной службы, проводимой ламами монастыря «Цеченлинг».

«В результате удара молнии погиб 36-летний житель поселка Каа-Хем, еще две женщины получили ожоги», — говорится в сообщении. 

Точную причину смерти мужчины предстоит установить в ходе судебно-медицинской экспертизы.

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