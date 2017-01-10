Репродуктор по разведению лошадей местной породы создадут в Туве

Племенной репродуктор по разведению тувинской породы лошадей создадут в 2017 году в Туве. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

«В 2017 году в Туве создадут племенной репродуктор по разведению лошадей тувинской породы. Специалистам предстоит идентифицировать лошадей тувинской породы и составить на каждое животное паспорта, в том числе электронные, создаваемые с помощью вживляемых микрочипов. Предполагается также создать базу данных на все коневодческие хозяйства», — отметили в пресс-службе.

Поголовье лошадей в Туве за последние десять лет увеличились почти в три раза до 68,1 тыс. В регионе существует порода лошадей, отличающихся невысоким ростом и приспособленных для жизни в условиях гор и холодов.

«Нужно провести породный учет лошадей в хозяйствах и отобрать претендентов на формирование племенных репродукторов по разведению местной породы, подготовить и направить в Минсельхоз РФ все материалы для присвоения статуса репродукторов отобранным хозяйствам», — сказал глава Тувы Шолбан Кара-оол.

Также в республике планируют уделить внимание повышению статуса коневодов, занимающихся сохранением и разведением лошадей тувинской породы.

С этой целью, в частности, в календарь основных событий региона введут конно-спортивные соревнования и конкурсы, связанные с разведением лошадей. Кроме того, на базе коневодческих хозяйств предполагается развивать туристические услуги и организовывать центры иппотерапии для больных ДЦП.