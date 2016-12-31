Федеральная трасса «Енисей» в Туве изменит направление с 1 января

Федеральная автодорога М-54 «Енисей» в Туве с 1 января 2017 года изменит свое направление, она пройдет через значительную часть территории республики до пункта пропуска «Хандагайты – Боршо» на границе с Монголией, сообщил глава республики Шолбан Кара-оол.

«Переадресация произошла, и я надеюсь, что с 1 января 2017 года она начнет действовать», — сказал Кара-оол (цитата по ТАСС).

Сейчас «Енисей» идет от Красноярского края с севера на юг, через города Туран, Кызыл, Самагалтай, Эрзин и до монгольской границы.

После переадресации федеральная трасса пойдет от Кызыла до города Чадан (в настоящий момент региональная дорога А-62) и до Хандагайты (А-163) по 12 районам Тувы, в которых живет 60% населения региона. Прежний федеральный участок будет передан на баланс республики.

По оценке властей Тувы, это увеличит внешнеторговый оборот республики более чем в восемь раз, грузопоток - в шесть раз, в частности, Красноярский край мог бы воспользоваться трассой для вывоза своей продукции в Китай и Монголию.