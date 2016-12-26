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Сибирское агентство новостей
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Первый детский технопарк откроется в Туве в 2017 год

Главная Общество
Кызыл
11:20 26 Декабря 2016
общество, открытие
Автор: Sibnovosti.ru
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Первый детский технопарк «Кванториум» создадут в Кызыле к сентябрю 2017 года. Об этом сообщила пресс-служба правительства республики.

«В столице Тувы Кызыле к сентябрю 2017 года будет создан первый детский технопарк, открывающий школьникам широкие возможности для технического творчества, изучения точных наук и знакомства с инженерной деятельностью. Глава республики Шолбан Кара-оол утвердил во вторник концепцию о создании такого парка», — говорится в сообщении.

«Кванториум» предлагается открыть на базе существующего Центра дополнительного образования.

В здании площадью почти 600 квадратных метров смогут заниматься около 800 детей. Процесс обучения будет структурирован по пяти направлениям — конструирование автомобилей, авиамоделирование, робототехника, программирование, биотехнологии и высокие технологии.

Отметим, в 2016 году «Кванториум» открылся в Красноярском крае.

Фото: SiberianMediaLife

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