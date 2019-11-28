Ученые отыскали следы моря в Центральной Туве

Специалисты института нефтегазовой геологии и геофизики им. А. Трофимука СО РАН провели масштабные работы в Центральной Туве. Исследователи пришли к выводу, что 470 млн лет назад на территории региона было море, а на суше текли реки.

По словам ученых, Тува имеет интересное географическое местоположение - с севера и востока регион подпирают горные системы, а на юге она граничит с Монголией. Изучив природу Тувы, исследователи пришли к выводу, что на территории имеется много различных ландшафтов - от горных структур до степей.

Осмотрев осадочные отложения Центральной Тувы, ученые определили, что во времена ордовикского периода на месте степей было море. К нему стекались горные реки - об этом свидетельствуют речные отложения.

«В те далекие времена на суше еще не было растительности, поэтому прямых убедительных доказательств масштабов ее распространения пока нет. Но изучение осадочных толщ все же позволяет предполагать, что существовал не только морской бассейн, но и впадающие в него реки, существовавшие на прилегающей расчлененной суше», - рассказал научный сотрудник Ольга Обут.

Вблизи границы Тувы и Монголии ученым удалось обнаружить кораллы - это значит, что климат несколько веков назад здесь был теплым. Затем он сменился на континентальный.

Сейчас исследователи детально изучают все образцы. В следующем году раскопки в регионе продолжатся.

Фото: СО РАН