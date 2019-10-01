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В Туве археологи нашли останки древней женщины с «айфоном»

Главная Наука
Кызыл
09:38 1 Октября 2019
общество, наука, тува
Автор: Sibnovosti.ru
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В Туве археологи во время раскопок обнаружили захоронение древней женщины — она принадлежит к кочевому народу хунну, заселявшему сибирские степи около двух тысяч лет назад. На коленях у женщины была деталь, напоминающая современную модель iPhone — ранее археологи не видели таких украшений у древних людей. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на издание Aftonbladet.

«Эта деталь — замечательная находка, прежде я не видел ничего похожего. Такая чистая форма, практически минимализм», — сказал шведский археолог Юнатан Линдстрем.

На самом деле обнаруженная деталь — это массивная пряжка, выполненная из черного янтаря. Ее поверхность украшена разноцветными вкраплениями.

Напомним, ранее швейцарский антрополог Марсель Ниффенеггер воссоздал облик алтайской принцессы Укока, которая жила около 2500 лет назад. Облик женщины специалист реконструировал на основе черепа мумии, который нашли в захоронении Ак-Алаха времен пазырыкской культуры на Алтае.

Фото: aftonbladet.se

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