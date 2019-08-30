Скифский курган удерживает археологов в Туве

Археологи Русского географического общества (РГО) продолжат раскопки перспективного скифского кургана Туннуг в Республике Тува в октябре. Внеплановая экспедиция продлится около трех недель, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Этот участок находится в болотистой местности, большую часть работ мы проводим ниже уровня воды, поэтому ищем сезон, в который будет самая «маленькая» вода. Я надеюсь, что в октябре будет более подходящий для этого климат. Мы возьмем 15 человек, все археологи, потому что будут копаться только объекты. В октябре будет именно разборка ям, по всей видимости, это погребальные ямы», - пояснил ТАСС научный сотрудник Института истории материальной культуры РАН, научный руководитель комплексной археолого-географической экспедиции «Туннуг» Тимур Садыков.

Как писали Sibnovosti.ru, раскопки Туннуга начались в июне этого года. Он находится в Долине царей, известной большим количеством курганов скифского времени. По предварительным данным, Туннуг относится к IX веку до н. э. Он не был разграблен.

В ходе раскопок этого лета, как сообщает сайт РГО, была обнаружена каменная плита с петроглифом в виде быка. В числе других находок, каменный светильник в форме человеческого уха и бронзовый топор.

Фото: экспедиция «Туннуг»/сайт Русского географического общества