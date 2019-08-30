1 сентября
Кызыл
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
Кызыл
...

Скифский курган удерживает археологов в Туве

Главная Наука
Кызыл
10:17 30 Августа 2019
курган, археология, находки
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Археологи Русского географического общества (РГО) продолжат раскопки перспективного скифского кургана Туннуг в Республике Тува в октябре. Внеплановая экспедиция продлится около трех недель, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Этот участок находится в болотистой местности, большую часть работ мы проводим ниже уровня воды, поэтому ищем сезон, в который будет самая «маленькая» вода. Я надеюсь, что в октябре будет более подходящий для этого климат. Мы возьмем 15 человек, все археологи, потому что будут копаться только объекты. В октябре будет именно разборка ям, по всей видимости, это погребальные ямы», - пояснил ТАСС научный сотрудник Института истории материальной культуры РАН, научный руководитель комплексной археолого-географической экспедиции «Туннуг» Тимур Садыков.

Как писали Sibnovosti.ru, раскопки Туннуга начались в июне этого года. Он находится в Долине царей, известной большим количеством курганов скифского времени. По предварительным данным, Туннуг относится к IX веку до н. э. Он не был разграблен.

В ходе раскопок этого лета, как сообщает сайт РГО, была обнаружена каменная плита с петроглифом в виде быка. В числе других находок, каменный светильник в форме человеческого уха и бронзовый топор.

Фото: экспедиция «Туннуг»/сайт Русского географического общества

 

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Наука / НОВОСТИ
Новости Кызыла: Красноярские ученые определят границы лесных пожаров в Сибири с помощью искусственного интеллекта

Красноярские ученые определят границы лесных пожаров в Сибири с помощью искусственного интеллекта

19 Августа 2019 г.
Они получили грант на реализацию научного проекта
Новости Кызыла: Археологи приступили к крупнейшему кургану тувинской Долины царей

Археологи приступили к крупнейшему кургану тувинской Долины царей

14 Июня 2019 г.
Ученые рассчитывают на интересные находки
Новости Кызыла: НИИ сельского хозяйства в Туве будет сохранен

НИИ сельского хозяйства в Туве будет сохранен

16 Октября 2018 г.
Глава республики Шолбан Кара-оол провел переговоры с Михаилом Котюковым
Новости Кызыла: В зоне подтопления Саяно-Шушенской ГЭС обнаружили древнюю мумию

В зоне подтопления Саяно-Шушенской ГЭС обнаружили древнюю мумию

22 Июня 2018 г.
Археологи уточнили, что на скелете сохранились мягкие ткани, кожа и часть одежды
Новости Кызыла: Археологи обнаружили древнейший курган в сибирской Долине Царей

Археологи обнаружили древнейший курган в сибирской Долине Царей

16 Января 2018 г.
Захоронение получило название Туннуг-1 (Аржаан-0)
Новости Кызыла: Древние украшения из каменного угля нашли на берегах Енисея

Древние украшения из каменного угля нашли на берегах Енисея

5 Октября 2017 г.
Археологические исследования в Туве проводятся с 1965 года
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356