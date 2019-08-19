Красноярские ученые определят границы лесных пожаров в Сибири с помощью искусственного интеллекта

Ученые Красноярского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук смогут определять границы лесных пожаров в Сибири и площади незаконных вырубок в тайге с помощью искусственного интеллекта. Исследователи получили грант на реализацию научного проекта от Русского географического общества и Российского фонда фундаментальных исследований.

Применяя нейросети – это специальные математические модели для расчетов, ученые определяют границы лесов по данным спутникового мониторинга Земли. Для установления площади сгоревшей тайги сопоставляются фотографии со спутников прошлых лет и сделанные недавно.

«Искусственный интеллект определит динамику изменений на основе расшифровки спутниковых фотографий разных лет. Эти знания помогут проанализировать масштаб ущерба, нанесенного лесными пожарами, скорость восстановления, определить участки с незаконными вырубками и те, на которых лесникам стоит провести посадку деревьев», - сообщили корреспонденту Sibnovosti.ru в пресс-службе Русского географического общества.

Для точной работы системы, ученые побывали в экспедициях в районах Красноярского края, где детально изучили растительность.

«Ппотом взяли спутниковые снимки этих территорий и обучили на них нейросети распознавать границы хвойных и лиственных лесов, а также лугов. Сейчас мы работаем над увеличением точности распознания и количества распознаваемых типов растительности», - пояснил младший научный сотрудник Института биофизики КНЦ СО РАН кандидат физико-математических наук Михаил Салтыков.

При этом ученые отмечают, что интерпретировать спутниковые фотографии вручную очень долгая и кропотливая работа иногда сделать это невозможно. В то же время нейросети уже научились распознавать растительность по 12 спектральным полосам.