19 августа
Кызыл
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
Кызыл
...

Красноярские ученые определят границы лесных пожаров в Сибири с помощью искусственного интеллекта

Главная Наука
Кызыл
15:55 19 Августа 2019
красноярск, наука, ученые
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

Ученые Красноярского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук смогут определять границы лесных пожаров в Сибири и площади незаконных вырубок в тайге с помощью искусственного интеллекта. Исследователи получили грант на реализацию научного проекта от Русского географического общества и Российского фонда фундаментальных исследований.

Применяя нейросети – это специальные математические модели для расчетов, ученые определяют границы лесов по данным спутникового мониторинга Земли. Для установления площади сгоревшей тайги сопоставляются фотографии со спутников прошлых лет и сделанные недавно.

«Искусственный интеллект определит динамику изменений на основе расшифровки спутниковых фотографий разных лет. Эти знания помогут проанализировать масштаб ущерба, нанесенного лесными пожарами, скорость восстановления, определить участки с незаконными вырубками и те, на которых лесникам стоит провести посадку деревьев», - сообщили корреспонденту Sibnovosti.ru в пресс-службе Русского географического общества.

Для точной работы системы, ученые побывали в экспедициях в районах Красноярского края, где детально изучили растительность.

«Ппотом взяли спутниковые снимки этих территорий и обучили на них нейросети распознавать границы хвойных и лиственных лесов, а также лугов. Сейчас мы работаем над увеличением точности распознания и количества распознаваемых типов растительности», - пояснил младший научный сотрудник Института биофизики КНЦ СО РАН кандидат физико-математических наук Михаил Салтыков.

При этом ученые отмечают, что интерпретировать спутниковые фотографии вручную очень долгая и кропотливая работа иногда сделать это невозможно. В то же время нейросети уже научились распознавать растительность по 12 спектральным полосам.

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Наука / НОВОСТИ
Новости Кызыла: Археологи приступили к крупнейшему кургану тувинской Долины царей

Археологи приступили к крупнейшему кургану тувинской Долины царей

14 Июня 2019 г.
Ученые рассчитывают на интересные находки
Новости Кызыла: НИИ сельского хозяйства в Туве будет сохранен

НИИ сельского хозяйства в Туве будет сохранен

16 Октября 2018 г.
Глава республики Шолбан Кара-оол провел переговоры с Михаилом Котюковым
Новости Кызыла: В зоне подтопления Саяно-Шушенской ГЭС обнаружили древнюю мумию

В зоне подтопления Саяно-Шушенской ГЭС обнаружили древнюю мумию

22 Июня 2018 г.
Археологи уточнили, что на скелете сохранились мягкие ткани, кожа и часть одежды
Новости Кызыла: Археологи обнаружили древнейший курган в сибирской Долине Царей

Археологи обнаружили древнейший курган в сибирской Долине Царей

16 Января 2018 г.
Захоронение получило название Туннуг-1 (Аржаан-0)
Новости Кызыла: Древние украшения из каменного угля нашли на берегах Енисея

Древние украшения из каменного угля нашли на берегах Енисея

5 Октября 2017 г.
Археологические исследования в Туве проводятся с 1965 года
Новости Кызыла: У студентов-инженеров СФУ в полтора раза вырастут стипендии

У студентов-инженеров СФУ в полтора раза вырастут стипендии

1 Июня 2016 г.
В Сибирском федеральном университете (Красноярск) будущим инженерам увеличат стипендию. В крупнейшем за Уралом вузе страны составили перечень из 28 направлений и специальностей подготовки, которые являются приоритетными для Сибири. В основном, это инженерные направления, такие как ...
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Кызыла: Благоустройство райцентров в Красноярском крае проконтролируют молодые архитекторы

Благоустройство райцентров в Красноярском крае проконтролируют молодые архитекторы

14 Августа 2019 г.
Кроме того, разработку эскизов и смет передадут на краевой уровень
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356