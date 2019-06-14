Археологи приступили к крупнейшему кургану тувинской Долины царей

В тувинской Долине царей начались раскопки кургана Туннуг. Об ожидании ученых, связанных с этими работами, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«В этом году примерно 1/8 часть будет раскопана. Я думаю, что по итогам этого года будем полностью представлять структуру, будут находки с самого кургана», - сказал ТАСС старший научный сотрудник Института истории материальной культуры Российской академии наук Тимур Садыков.

Туннуг является крупнейшим курганом Долины царей - комплекса захоронений скифской эпохи. Этот курган датируется IX в. д. н. э. Археологи предполагают, что часть Туннуга находится в вечной мерзлоте. Поэтому здесь могут сохраниться органические вещества.

Самыми известными курганами Долины царей являются Аржан-1 и Аржан-2. Во втором из них в ходе раскопок в начале XXI века было обнаружено захоронение скифского вождя. Общий вес только золотых изделий из этой гробницы составил около 30 кг.

Фото: сайт Русского географического общества