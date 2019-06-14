14 июня
Кызыл
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
Кызыл
...

Археологи приступили к крупнейшему кургану тувинской Долины царей

Главная Наука
Кызыл
09:41 14 Июня 2019
археология, курган, институт
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В тувинской Долине царей начались раскопки кургана Туннуг. Об ожидании ученых, связанных с этими работами, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«В этом году примерно 1/8 часть будет раскопана. Я думаю, что по итогам этого года будем полностью представлять структуру, будут находки с самого кургана», - сказал ТАСС старший научный сотрудник Института истории материальной культуры Российской академии наук Тимур Садыков.

Туннуг является крупнейшим курганом Долины царей - комплекса захоронений скифской эпохи. Этот курган датируется IX в. д. н. э. Археологи предполагают, что часть Туннуга находится в вечной мерзлоте. Поэтому здесь могут сохраниться органические вещества.

Самыми известными курганами Долины царей являются Аржан-1 и Аржан-2. Во втором из них в ходе раскопок в начале XXI века было обнаружено захоронение скифского вождя. Общий вес только золотых изделий из этой гробницы составил около 30 кг.

Фото: сайт Русского географического общества

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Наука / НОВОСТИ
Новости Кызыла: НИИ сельского хозяйства в Туве будет сохранен

НИИ сельского хозяйства в Туве будет сохранен

16 Октября 2018 г.
Глава республики Шолбан Кара-оол провел переговоры с Михаилом Котюковым
Новости Кызыла: В зоне подтопления Саяно-Шушенской ГЭС обнаружили древнюю мумию

В зоне подтопления Саяно-Шушенской ГЭС обнаружили древнюю мумию

22 Июня 2018 г.
Археологи уточнили, что на скелете сохранились мягкие ткани, кожа и часть одежды
Новости Кызыла: Археологи обнаружили древнейший курган в сибирской Долине Царей

Археологи обнаружили древнейший курган в сибирской Долине Царей

16 Января 2018 г.
Захоронение получило название Туннуг-1 (Аржаан-0)
Новости Кызыла: Древние украшения из каменного угля нашли на берегах Енисея

Древние украшения из каменного угля нашли на берегах Енисея

5 Октября 2017 г.
Археологические исследования в Туве проводятся с 1965 года
Новости Кызыла: У студентов-инженеров СФУ в полтора раза вырастут стипендии

У студентов-инженеров СФУ в полтора раза вырастут стипендии

1 Июня 2016 г.
В Сибирском федеральном университете (Красноярск) будущим инженерам увеличат стипендию. В крупнейшем за Уралом вузе страны составили перечень из 28 направлений и специальностей подготовки, которые являются приоритетными для Сибири. В основном, это инженерные направления, такие как ...
Новости Кызыла: Ученые обеспокоились сокращением численности ирбиса в Туве

Ученые обеспокоились сокращением численности ирбиса в Туве

26 Мая 2016 г.
Уменьшение числа животных связано с развитием скотоводства
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Кызыла: Приграничная территория Тувы станет более гостеприимной

Приграничная территория Тувы станет более гостеприимной

10 Июня 2019 г.
Режим посещения пятикилометровой зоны может быть смягчен
Новости Кызыла: Начинает работу выездная приёмная комиссия СФУ

Начинает работу выездная приёмная комиссия СФУ

13 Июня 2019 г.
С 28 июня и по 5 июля 2019 года абитуриенты смогут подать документы для поступления в СФУ максимально удобно
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2018 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356