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Главу Тувы госпитализировали с коронавирусом

Главная Политика
Кызыл
12:06 25 Мая 2020
вирус, глава, больница
Автор: Sibnovosti.ru
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Глава Республики Тува Шолбан Кара-оол заболел коронавирусной инфекцией. Он госпитализирован в республиканскую инфекционную больницу.

«Мы знали, что можем заболеть, но кто-то должен работать, обязан нести ответственность… К сожалению, есть люди, которые заболели. Здесь в данном случае, кроме меня, лежат председатель администрации Танды, Улуг-Хема...», - рассказал руководитель региона на своей странице в соцсети Facebook.

И. о. руководителя региона назначен первый вице-премьер республиканского правительства Александр Брокерт. Шолбан Кара-оол, в свою очередь, сказал, что «попробует руководить дистанционно».

Шолбан Кара-оол – первый руководитель сибирского региона, заболевший COVID-19. По данным правительства республики, с начала эпидемии в Туве выявлено более 700 случаев заболевания.

Фото: страница главы Республики Тува Шолбана Кара-оола в соцсети Facebook

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