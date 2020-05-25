Главу Тувы госпитализировали с коронавирусом

Глава Республики Тува Шолбан Кара-оол заболел коронавирусной инфекцией. Он госпитализирован в республиканскую инфекционную больницу.

«Мы знали, что можем заболеть, но кто-то должен работать, обязан нести ответственность… К сожалению, есть люди, которые заболели. Здесь в данном случае, кроме меня, лежат председатель администрации Танды, Улуг-Хема...», - рассказал руководитель региона на своей странице в соцсети Facebook.

И. о. руководителя региона назначен первый вице-премьер республиканского правительства Александр Брокерт. Шолбан Кара-оол, в свою очередь, сказал, что «попробует руководить дистанционно».

Шолбан Кара-оол – первый руководитель сибирского региона, заболевший COVID-19. По данным правительства республики, с начала эпидемии в Туве выявлено более 700 случаев заболевания.

Фото: страница главы Республики Тува Шолбана Кара-оола в соцсети Facebook