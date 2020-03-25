Глава Тувы сменил своего заместителя по социальным вопросам

Саида Сенгии займет пост заместителя главы Республики Тува по социальным вопросам. О кадровых переменах в руководстве региона сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

О назначении стало известно в ходе вчерашнего заседания республиканского правительства. До последнего времени Саида Сенгии работала министром труда и социальной политики Тувы.

«Ждем от нее активных действий, прежде всего, на селе, где живет большая часть жителей. Важно поддерживать их предприимчивость, создавать возможности для открытия своего бизнеса», - процитировал официальный портал Тувы главу республики Шолбана Кара-оола.

Предшественник Саиды Сенгии на посту заместителя главы Органа Натсак ушла в отставку в связи с переходом на другую работу. До утверждения верховным хуралом новый заместитель будет работать в статусе и. о.

Фото: страница Саиды Сенгии в соцсети «ВКонтакте»