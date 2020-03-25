25 марта
Кызыл
погода -8 °C
78.85
 
€ 85.43
18+
Sibnovosti.ru
Кызыл
...

Глава Тувы сменил своего заместителя по социальным вопросам

Главная Политика
Кызыл
13:12 25 Марта 2020
глава, назначение, социальная политика
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Саида Сенгии займет пост заместителя главы Республики Тува по социальным вопросам. О кадровых переменах в руководстве региона сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

О назначении стало известно в ходе вчерашнего заседания республиканского правительства. До последнего времени Саида Сенгии работала министром труда и социальной политики Тувы.

«Ждем от нее активных действий, прежде всего, на селе, где живет большая часть жителей. Важно поддерживать их предприимчивость, создавать возможности для открытия своего бизнеса», - процитировал официальный портал Тувы главу республики Шолбана Кара-оола.

Предшественник Саиды Сенгии на посту заместителя главы Органа Натсак ушла в отставку в связи с переходом на другую работу. До утверждения верховным хуралом новый заместитель будет работать в статусе и. о.

Фото: страница Саиды Сенгии в соцсети «ВКонтакте»

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Политика / НОВОСТИ
Новости Кызыла: Правительство Тувы объявило 2020-й годом «форсажного строительства»

Правительство Тувы объявило 2020-й годом «форсажного строительства»

10 Января 2020 г.
Республика получит внушительные инвестиции
Новости Кызыла: В Туве решили умерить строгость наказания депутатов за ошибки в декларациях

В Туве решили умерить строгость наказания депутатов за ошибки в декларациях

11 Ноября 2019 г.
Не всякую ошибку предложено считать основанием для лишения мандата
Новости Кызыла: Президент Монголии пригласил главу Тувы на переговоры

Президент Монголии пригласил главу Тувы на переговоры

22 Октября 2019 г.
Встреча состоится на этой неделе
Новости Кызыла: Глава Тувы анонсировал полное обновление правительства

Глава Тувы анонсировал полное обновление правительства

16 Октября 2019 г.
Все министры уйдут в отставку на этой неделе
Новости Кызыла: Двум тувинским вице-премьерам повысили статус

Двум тувинским вице-премьерам повысили статус

10 Января 2019 г.
Глава Тувы Шолбан Кара-оол произвел кадровые перестановки в правительстве республики
Новости Кызыла: Новый мэр Тувы пообещал жилье для водителей общественного транспорта

Новый мэр Тувы пообещал жилье для водителей общественного транспорта

25 Октября 2018 г.
Пост мэра Кызыла занял топ-менеджер энергокомпании
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Кызыла: Тувинский «мусорный» регоператор не справился с вывозом ТКО

Тувинский «мусорный» регоператор не справился с вывозом ТКО

23 Марта 2020 г.
Властям Кызыла пришлось ввести режим чрезвычайной ситуации
Новости Кызыла: В Туве автобус с пассажирами съехал в кювет и врезался в столб

В Туве автобус с пассажирами съехал в кювет и врезался в столб

24 Марта 2020 г.
Пострадали шесть человек
Новости Кызыла: Мост соединит Тоджинский район с остальной частью Тувы

Мост соединит Тоджинский район с остальной частью Тувы

23 Марта 2020 г.
«Восток» приступил к возведению моста через Большой Енисей
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19