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Правительство Тувы объявило 2020-й годом «форсажного строительства»

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Кызыл
17:15 10 Января 2020
общество, политика, тува
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Для Тувы 2020 год должен стать годом «форсажного строительства». Такое заявление в ходе аппаратного совещания сделал глава республики Шолбан Кара-оол. Он отметил, что региональные власти сумели привлечь рекордные для территории инвестиции.

«Мы смогли защитить инвестиции, каких никогда не было в нашей республике. Строительная отрасль - один из экономических драйверов развития. В связи с этим своему первому заместителю Александру Брокерту поручил усилить министерство строительства, прежде всего кадрами, улучшить организационную часть и взаимодействие с соответствующими федеральными органами. Это должно быть министерство, которое смотрит стратегическим взглядом на ближайшие 5-10 лет», - заявил Шолбан Кара-оол.

Кроме того, глава Тувы ставит задачу открыть производства, направленные на разработку местного сырья для строительной отрасли. Планируется возведение социальных объектов - 70 ФАПов, нового здания Дзун-Хемчикской центральной кожуунной больницы и онкоцентра. Уже в апреле должен быть введен в эксплуатацию новый терапевтический корпус.

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