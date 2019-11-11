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В Туве решили умерить строгость наказания депутатов за ошибки в декларациях

Главная Политика
Кызыл
18:39 11 Ноября 2019
депутаты, декларации, закон
Автор: Sibnovosti.ru
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В Туве намерены изменить законодательство таким образом, чтобы неверное заполнение муниципальными депутатами декларационных документов автоматически не вело к утрате ими статуса депутата. Соответствующий законопроект, как сообщает корреспондент Sibnovosti.ru, одобрил профильный комитет верховного хурала республики.

Речь идет о поправках в ст. 6 действующего республиканского закона «О гарантиях осуществления полномочий депутата представительного органа муниципального образования, выборного должностного лица местного самоуправления…». В ней говорится, что полномочия депутата прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов или неисполнения обязанностей, установленных федеральными антикоррупционными законами.

«Около 90% депутатов представительных органов муниципальных образований работают на непостоянной основе и сталкиваются с серьезными затруднениями при заполнении большого пакета декларационных документов, нередко допускают ошибки и неточности. В результате есть множество примеров, когда по итогам проверки деклараций органы прокуратуры инициируют массовые сложения полномочий муниципальных депутатов по формальным основаниям, что, по сути, парализует работу органов местного самоуправления», - говорится на сайте тувинского парламента о последствиях применения этого закона в действующей редакции.

Члены комитета по взаимодействию с федеральными органами власти, органами местного самоуправления, институтами гражданского общества и информационной политике считают, что введение альтернативных мер наказания позволит дифференцировать подход к нарушителям. При отсутствии умысла это даст возможность гражданам продолжать свои депутатские полномочия.

Законопроект предполагается принять в первом чтении на очередной сессии республиканского парламента. Она состоится 13 ноября.

Фото: сайт верховного хурала Республики Тува

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