Президент Монголии пригласил главу Тувы на переговоры

Глава Тувы Шолбан Кара-оол посетит Монголию с официальным визитом. Встреча может состоятся уже на этой неделе. Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга лично пригласил Верховного Хурала на переговоры. Об этом глава республики сообщил на своей официальной странице в соцсети.

«У нас есть о чем поговорить, начиная с создания общих транспортных коридоров и заканчивая обменом племенным скотом для улучшения породы. Его готовность участвовать в совместных с Тувой проектах здорово помогает мне решать многие застарелые вопросы», — отметил Шолбан Кара-оол.

Глава Тувы рассчитывает, что многие совместные с президентом Монголии «задумки» по итогам встречи получат развитие и будут воплощены в реальные проекты, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.