Глава Тувы анонсировал полное обновление правительства

До конца недели все правительство Тувы уйдет в отставку. Глава республики Шолбан Кара-оол заявил, что не собирается нарушать сложившуюся традицию – с избранием нового Верховного Хурала в республике обновляется исполнительная власть. Напомним, что 8 сентября Шолбан Кара-оол был переизбран главой Тувы. И хотя фактической смены руководителя не произошло, министров отставки не минуют.

«Указ об отставке будет подписан на этой неделе. Затем кадровая служба аппарата правительства представит премьеру свои предложения по персоналиям на все освободившиеся посты. До их назначения все члены правительства продолжат работать на своих местах в должностях исполнителей обязанностей. Кандидатов в заместители председателя правительства, а также на должности ключевых министров глава республики будет согласовывать с парламентом», - говорится в сообщении на сайте республиканского правительства.

При этом Шолбан Кара-оол отметил, что радикальных кадровых перестановок не произойдет – большинство членов кабинета министра останутся в своих креслах. Однако уже очевидно, что у главы республики будет новый заместитель. Аяса Чудаан-оола написал заявление об отставке по собственному желанию с 14 октября, передает корреспондент Sibnovosti.ru.