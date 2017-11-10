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Министр строительства Тувы ушел в отставку

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Кызыл
10:21 10 Ноября 2017
общество, политика, жкх, переселение, дети, отставка
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Министр строительства и ЖКХ республики Тува Владимир Фалалеев ушел в отставку, сообщает пресс-центр правительства региона.

«Причиной ухода стали «пробуксовки», связанные с госпрограммой по переселению из ветхого и аварийного жилья. Фалалеев был назначен на должность министра два года назад и совмещал ее с постом вице-премьера», — говорится в сообщении.

К настоящему моменту республика выполнила план переселения на 30%.

«Когда я только начинал работать на посту главы республики, жилья для детей-сирот в Туве не было. И тема вообще была практически безысходной, — написал главы региона Шолбан Кара-оол в своем блоге. — Но мы сумели этот вопрос сдвинуть с мертвой точки, сначала десятки сирот становились новоселами, затем сотня, и с каждым годом мы только увеличивали число получателей нового жилья по всей Туве. Останавливаться не намерен и не допущу, чтобы чье-то слабое управление становилось непреодолимым препятствием в выполнении этой задачи. Сегодня проверил ход исполнения текущей программы, увидел пробуксовки. Не согласен с таким подходом. Принял отставку министра строительства Фалалеева. Что мог, Владимир Александрович сделал. Он старался. Но задачи, и по программе строительства жилья для детей-сирот, и по переселению из аварийного жилищного фонда, непростые».

Глава Тувы отметил, что в настоящее время в министерстве ищут на пост руководителя человека, способного «переломить ситуацию».

По мнению экс-министра Фалалеева, узловым вопросом, без разрешения которого невозможно поднять строительную отрасль Тувы, является вопрос федеральных строительных нормативов. Из-за того, что по этим нормативам квадратный метр жилья оценивается в базовых документах правительства страны почти вдвое ниже фактической стоимости, тувинские строительные организации изначально оказываются вытеснены из конкурентной борьбы за государственные подряды.

Фонд реформирования ЖКХ неоднократно называл Туву в числе регионов, сорвавших программу переселения из ветхого жилья. В частности, в начале года председатель наблюдательного совета государственной корпорации «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» Сергей Степашин на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым заявил, что два региона не выполнят программу расселения аварийного жилья — Амурская область и Тува. И если в Приамурье выполнение программы срывается по объективным причинам, то в Туве — в силу «субъективного фактора».

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