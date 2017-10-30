Глава Тувы предложил укрепить международную дипломатию горловым пением

В ходе прошедшего в Москве ХХХ заседания Совета глав субъектов РФ при МИДе по вопросам работы регионов с участием руководителя ведомства Сергея Лаврова глава Республики Тувы Шолбан Кара-оол предложил использовать тувинское горловое пение в культурной дипломатии.

Как сообщает пресс-служба республиканского правительства, Шолбан Кара-оол предложил дипломатам изучить тувинское горловое пение (хоомей) и включить его в программы культурных контактов.

- В Туве и Сибири есть немало такого, что могло бы и, мне кажется, непременно должно войти в число международных брендов России. К примеру, уникальнейшее народное искусство, представленное исполнителями тувинского горлового пения и русского старообрядческого фольклора. Это настоящие, признанные раритеты в масштабах мира. Почему бы не использовать шире их громадный потенциал в культурной дипломатии?, - считает глава Тувы.

По мнению Шолбана Кара-оола, горловое пение является «мягкой силой», способной «наводить между государствами крепкие связи не хуже торговых контрактов». Напомним, ранее глава республики заявлял о намерении добить включения тувинского горлового пения в список нематериального культурного наследия человечества, который составляется в рамках программы ЮНЕСКО.

Фото: vk.com/karaool