В Туве от осложнений COVID-19 скончался 47-летний замминистра сельского хозяйства

В Туве скончался заместитель министра сельского хозяйства республики Айрис Саая. У 47-летнего чиновника была диагностирована тяжелая форма COVID-19. В результате заболевания у мужчины развилась пневмония. О смерти Айриса Саая на своей странице в соцсети сообщил глава республики Шолбан Кара-оол. Он отметил, что коронавирус тяжелая болезнь, которая «не щадит никого».

«На днях, к большому сожалению, ушел из жизни наш аксакал Чылгычы Чимит-Доржуевич Ондар. Вчера из-за тяжелой формы пневмонии скончался наш коллега Арис Маадыр-оолович Саая, потенциал которого нам был очень нужен, и он трудился в Минсельхозе. Скорблю. Мне очень тяжело принимать эти события», - написал Шолбан Кара-оол.

Глава Тувы добавил, что существует строгий порядок по определению причин смерти в условиях пандемии. Хоронить погибших будут в закрытых гробах.

Фото: Минздрав