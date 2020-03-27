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Три человека погибло в Кызыле в столкновении двух автомобилей

Главная Происшествия
Кызыл
17:30 27 Марта 2020
дтп, мвд, погиб
Автор: Sibnovosti.ru
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В автомобильной аварии в столице Республики Тува погибло три человека. Столкнулось два легковых автомобиля, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

ДТП произошло во второй половине дня на ул. Калинина. По предварительным данным республиканского МВД, водитель автомобиля Toyota Platz выехал на встречную полосу и врезался в ГАЗ- 21029.

Помимо трех погибших в аварии пострадало еще пять человек. Они были доставлены в республиканскую больницу №1.

Как писали Sibnovosti.ru, в конце прошлого года стало понятно, что Тува окажется единственным сибирским регионом, где не будут достигнуты целевые показатели снижения смертности в результате ДТП по итогам 2019 года.

Фото: сайт МВД по Республике Тува

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