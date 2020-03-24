В Туве автобус с пассажирами съехал в кювет и врезался в столб

На трассе «Ак-Довурак – Чадан» в Туве пассажирский автобус съехал в кювет. В пресс-службе региональной ГИБДД сообщили, что водитель «ГАЗ-32213», перевозивший девять человек, не справился с управлением.

Автобус сначала съехал с дороги, а затем врезался в фонарный столб. В результате аварии пострадали шесть пассажиров. Врачи диагностировали у них различные телесные повреждения. Никому из пострадавших госпитализация не потребовалась.

«После оказания медицинской помощи направлены на амбулаторное лечение», - говорится в сообщении ГИБДД.

Инспекторы дорожной полиции на месте происшествия устанавливают обстоятельства аварии.