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В Туве задержали бывшего начальника отдела управления МВД по Кызылу

Главная Происшествия
Кызыл
11:28 19 Марта 2020
полиция, взятка, скр
Автор: Sibnovosti.ru
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В Республике Тува задержан бывший начальник отдела управления МВД по Кызылу. Он подозревается во взяточничестве, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия (бездействие). По версии следствия, осенью прошлого года полицейский получил взятку в размере 140 тыс. руб. от подозреваемого по уголовному делу об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Цель взятки – «незаконное способствование в переквалификации деяния на менее тяжкое и не избрание меры пресечения в виде заключения под стражу», говорится в сообщении следственного управления СКР по Республике Тува.

Подозреваемого задержали сотрудники МВД и республиканского управления ФСБ. Следователь направил в суд ходатайство о заключении его под стражу.

Фото: сайт следственного управления СКР по Республике Тува

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