Две женщины погибли в автомобильной аварии в Туве

Крупное ДТП произошло в Республике Тува. Его жертвами стали два человека, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Два легковых автомобиля столкнулись на 949-м км автодороги «Енисей» на территории Улуг-Хемского района региона. Toyota Premio выехал на встречную полосу и врезался в Toyota Corona Premio.

«Погибли две женщины в возрасте 30 и 59 лет погибли, они пассажиры Toyota Corona Premio. Среди пострадавших трое маленьких детей, в том числе новорожденный. Их с травмами различной степени тяжести доставили в больницу Улуг-Хемского района», - рассказали ТАСС в пресс-службе МВД по Республике Тува.

По данным главы региона Шолбана Кара-оола, четыре человека находятся в реанимации, еще у четырех человек зафиксированы травмы средней тяжести. Одну пострадавшую отпустили на амбулаторное лечение.

Фото: страница главы Республики Тува Шолбана Кара-оола в соцсети Facebook