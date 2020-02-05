В Туве вандалы забрызгали краской стелу с именами фронтовиков

В Кызыле неизвестные вандалы распылили краску на стеле с именами участников Великой Отечественной войны. МВД по Республике Тува разыскивает злоумышленников, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Стела расположена на площади Победы. Информация о происшествии поступила в полицию и мэрию вчера. Злоумышленники использовали аэрозольную краску.

«Сотрудники полиции произвели осмотр места происшествия, изучили записи с камер видеонаблюдения, работа проводится с учащимися трех образовательных организаций, расположенных вблизи площади Победы», - говорится в сообщении республиканского МВД.

В городской администрации уточнили, что сотрудники МУП «Благоустройство» уже привели стелу в первозданный вид.

Фото: сайт органов местного самоуправления Кызыла