Грунтовые воды подтапливают тувинский город

В Туве начало подтапливать город Чадан. Причиной стал подъем грунтовых вод, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Подтопление было зафиксировано 26 января на ул. Водхозной. Оно коснулось одного частного дома и 23 приусадебных участков.

«Проведены работы по подсыпке грунта с целью локализации источника подтопления и защиты других домов, отсыпано 180 т грунта», - сообщило тогда главное управление МЧС по Республике Тува.

В Чадане был введен режим чрезвычайной ситуации муниципального масштаба. В городе открыли четыре пункта временного размещения.

«Наводнение произошло 26 января в результате перемерзания русла реки Чадана. Образовавшийся затор вызвал повышение уровня воды в реке, из-за которого в свою очередь поднялись и начали выходить из-под земли грунтовые воды», - пояснил сегодня официальный портал региона.

По данным правительства республики, в подтопленных домах проживает 170 человек. Чадан является административным центром Дзун-Хемчикского района. В городе насчитывается 9,1 тыс. жителей.

Фото: сайт главного управления МЧС по Республике Тува