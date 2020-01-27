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Грунтовые воды подтапливают тувинский город

Главная Происшествия
Кызыл
15:12 27 Января 2020
подтопление, город, мчс
Автор: Sibnovosti.ru
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В Туве начало подтапливать город Чадан. Причиной стал подъем грунтовых вод, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Подтопление было зафиксировано 26 января на ул. Водхозной. Оно коснулось одного частного дома и 23 приусадебных участков.

«Проведены работы по подсыпке грунта с целью локализации источника подтопления и защиты других домов, отсыпано 180 т грунта», - сообщило тогда главное управление МЧС по Республике Тува.

В Чадане был введен режим чрезвычайной ситуации муниципального масштаба. В городе открыли четыре пункта временного размещения.

«Наводнение произошло 26 января в результате перемерзания русла реки Чадана. Образовавшийся затор вызвал повышение уровня воды в реке, из-за которого в свою очередь поднялись и начали выходить из-под земли грунтовые воды», - пояснил сегодня официальный портал региона.

По данным правительства республики, в подтопленных домах проживает 170 человек. Чадан является административным центром Дзун-Хемчикского района. В городе насчитывается 9,1 тыс. жителей.

Фото: сайт главного управления МЧС по Республике Тува

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