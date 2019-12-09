В Туве четыре человека отравились угарным газом

В Туве четыре человека, в том числе двое детей, отравились угарным газом. Все они живы, но сейчас находятся в больнице. Инцидент произошел в поселке Сарыг-Сеп, сообщил на совещании врио начальника регионального ГУ МЧС Алексей Артемов.

Предварительная причина ЧП - нарушение правил эксплуатации печи в доме, пишет ТАСС.

«От дежурного Каа-Хемской ЦКБ поступило сообщение о том, что в токсикологическое отделение с признаками отравления угарным газом поступило четыре человека, из них двое детей: 2009 и 2013 годов рождения», - сказал Артемов.

Сейчас состояние пострадавших удовлетворительное.