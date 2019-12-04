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Подросток из Тувы приговорен к условному сроку за «минирование» техникума

Главная Происшествия
Кызыл
16:02 4 Декабря 2019
происшествия, тува
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Суд вынес приговор 17-летнему лжетеррористу из Тувы. В марте студент техникума хотел сорвать экзамен по теории правил дорожного движения. На факс и электронную почту образовательного учреждения он направил сообщение о минировании здания.

Прибывшие на место полицейские и кинологи установили, что взрывчатки в техникуме нет. Избежать наказания за лжетерроризм молодому человеку не удалось, но он отделался условным сроком.

«Кызылский городской суд Республики Тыва вынес обвинительный приговор в отношении 17-летнего подростка. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 207 УК РФ», - сообщили в пресс-службе МВД по республике Тува.

Суд приговорил парня к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

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