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Семеро воспитанников Тувинского кадетского корпуса попали в больницу с отравлением

Главная Происшествия
Кызыл
10:25 25 Ноября 2019
происшествия, тува
Автор: Sibnovosti.ru
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Следственные органы возбудили уголовное дело по факту оказания некачественных услуг в Тувинском кадетском корпусе. Семеро подростков в возрасте от 13 до 15 лет попали в больницу с признаками отравления. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета. 

По версии правоохранителей, 22 ноября после ужина несколько детей школы-интерната «Тувинский кадетский корпус» почувствовали недомогание - их госпитализировали в больницу. 

«По предварительным данным, состояние детей оценивается как средней тяжести, их здоровью ничего не угрожает», - говорится в сообщении. 

Проверку также проводит Роспотребнадзор. Специалисты осматривают пищевые блоки, а также берут образцы для исследования. 

Фото: Следком

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