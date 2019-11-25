Семеро воспитанников Тувинского кадетского корпуса попали в больницу с отравлением

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту оказания некачественных услуг в Тувинском кадетском корпусе. Семеро подростков в возрасте от 13 до 15 лет попали в больницу с признаками отравления. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.

По версии правоохранителей, 22 ноября после ужина несколько детей школы-интерната «Тувинский кадетский корпус» почувствовали недомогание - их госпитализировали в больницу.

«По предварительным данным, состояние детей оценивается как средней тяжести, их здоровью ничего не угрожает», - говорится в сообщении.

Проверку также проводит Роспотребнадзор. Специалисты осматривают пищевые блоки, а также берут образцы для исследования.

Фото: Следком