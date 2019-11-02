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Под Абаканом автоледи влетела в «Газель» на встречке

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Кызыл
10:15 2 Ноября 2019
хакасия, авария, дтп
Автор: Sibnovosti.ru
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Под Абаканом автоледи влетела в маршрутную «Газель» на встречке. По сообщениям очевидцев, женщина за рулем иномарки отделалась лишь царапинами, а вот у пассажиров «Газели» травмы серьезнее - четыре человека в тяжелом состоянии, остальные с переломами, ушибами и сотрясениями, - рассказали очевидцы.

В группе «ЧП Хакасия l Абакан» под постом об аварии написали, что управлявшая автомобилем женщина была пьяна.

«В результате ДТП пострадали 7 человек, детей среди них нет, погибших нет. От МЧС России по РХ на месте работали 28 человек и 9 единиц техники. Нашими подразделениями производилась деблокировка пострадавшего из легкового автомобиля», - заявили в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Хакасия.

 

фото: «ЧП Хакасия l Абакан» 

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