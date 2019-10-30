Сотрудники ФСБ задержали сына чиновника из Тувы

Сын высокопоставленного чиновника из Тувы задержан в Красноярском крае. По данным правоохранительных органов, он входил в состав группы, подозреваемой в наркоторговле, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Информацию о пресечении деятельности группы наркоторговцев распространила пресс-служба управления ФСБ по Красноярскому краю. В пресс-релизе говорится, что члены группы создали канал сбыта наркотических средств в Красноярский край.

«Известно, что один из них является сыном высокопоставленного чиновника органов власти Республики Тыва. Группа была задержана сотрудниками УФСБ», - цитирует ТАСС сообщение ведомства.

Фамилия задержанного не раскрывается. Указывается, что в квартире подозреваемых было изъято около 2 кг гашиша, а по факту сбыта наркотиков возбуждено уголовное дело (ч. 4 ст. 228.1 УК РФ).