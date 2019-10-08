В Туве микроавтобус перевернулся на полном ходу

Число пострадавших в ДТП с микроавтобусом в Республике Тува достигло 14 человек. Трое из них находятся в реанимации, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Дорожный инцидент произошел вчера около 15:00 на 836-м километре автодороги Р-257 «Енисей». Двигавшийся по трассе микроавтобус марки SsangYong Istana опрокинулся.

«На место происшествия оперативно были направлены силы и средства тувинского поисково-спасательного отряда МЧС России, бригады скорой медицинской помощи и полиции. Спасатели помогали в транспортировке пострадавших в машины скорой помощи. Пострадавшие доставлены в Центральную республиканскую больницу», - рассказали в региональном главном управлении МЧС по Республике Тува.

По данным ТАСС, водитель не справился с управлением после разгерметизации заднего колеса. В результате, как говорится в сообщении информагентства со ссылкой на представителя больницы, госпитализировали восемь человек. Три человека находятся в реанимации, их состояние оценивается как тяжелое. Пять человек получили переломы средней степени тяжести.

«Установлено, что 66-летний перевозчик не имеет лицензии на осуществление перевозок пассажиров, - говорится в сообщении на сайте МВД по Республике Тува.

Фото: сайт МВД по Республике Тува