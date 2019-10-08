8 октября
Кызыл
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
Кызыл
...

В Туве микроавтобус перевернулся на полном ходу

Главная Происшествия
Кызыл
10:21 8 Октября 2019
дтп, автобус, больница
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Число пострадавших в ДТП с микроавтобусом в Республике Тува достигло 14 человек. Трое из них находятся в реанимации, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Дорожный инцидент произошел вчера около 15:00 на 836-м километре автодороги Р-257 «Енисей». Двигавшийся по трассе микроавтобус марки SsangYong Istana опрокинулся.

«На место происшествия оперативно были направлены силы и средства тувинского поисково-спасательного отряда МЧС России, бригады скорой медицинской помощи и полиции. Спасатели помогали в транспортировке пострадавших в машины скорой помощи. Пострадавшие доставлены в Центральную республиканскую больницу», - рассказали в региональном главном управлении МЧС по Республике Тува.

По данным ТАСС, водитель не справился с управлением после разгерметизации заднего колеса. В результате, как говорится в сообщении информагентства со ссылкой на представителя больницы, госпитализировали восемь человек. Три человека находятся в реанимации, их состояние оценивается как тяжелое. Пять человек получили переломы средней степени тяжести.

«Установлено, что 66-летний перевозчик не имеет лицензии на осуществление перевозок пассажиров, - говорится в сообщении на сайте МВД по Республике Тува.

Фото: сайт МВД по Республике Тува

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Происшествия / НОВОСТИ
Новости Кызыла: Мальчик продержался в тувинской тайге пять дней

Мальчик продержался в тувинской тайге пять дней

3 Октября 2019 г.
Он заблудился во время сбора кедровых орехов
Новости Кызыла: В Туве спасатели ищут пропавшего в тайге подростка

В Туве спасатели ищут пропавшего в тайге подростка

2 Октября 2019 г.
Мальчик ушел в лес за шишками
Новости Кызыла: В Туве две семьи погибли при попытке пересечь реку на автомобиле

В Туве две семьи погибли при попытке пересечь реку на автомобиле

12 Июля 2019 г.
Они направлялись к целебному источнику
Новости Кызыла: В Туве мать подкинула полицейским ребенка

В Туве мать подкинула полицейским ребенка

15 Августа 2018 г.
Решается вопрос о лишении матери родительских прав
Новости Кызыла: В Туве молния разбила окно и ударила в спальню, где дети включили мобильный телефон

В Туве молния разбила окно и ударила в спальню, где дети включили мобильный телефон

3 Августа 2018 г.
Пожар потушен, дети в больнице
Новости Кызыла: Симптомы заболевания сибирской язвой выявлены у двух жителей Тувы

Симптомы заболевания сибирской язвой выявлены у двух жителей Тувы

23 Июля 2018 г.
Заболевшие покрылись красными пятнами после забоя скота
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Кызыла: Вандалы снова разрушили парк на правом берегу Красноярска

Вандалы снова разрушили парк на правом берегу Красноярска

7 Октября 2019 г.
Злоумышленников установить не удалось
Новости Кызыла: Тыва стала лидером в СФО по росту зарплат

Тыва стала лидером в СФО по росту зарплат

7 Октября 2019 г.
Рейтинг составлен по итогам первого полугодия
Новости Кызыла: Владимир Путин отдохнул в сибирской тайге

Владимир Путин отдохнул в сибирской тайге

7 Октября 2019 г.
Глава государства собирал грибы с министром обороны
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356