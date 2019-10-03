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Мальчик продержался в тувинской тайге пять дней

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Кызыл
14:16 3 Октября 2019
ребенок, поиск, мчс
Автор: Sibnovosti.ru
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Пятидневные поиски заблудившегося в тувинской тайге мальчика увенчались успехом. Но состояние ребенка тяжелое, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

12-летнего мальчика нашли в Тоджинском районе сегодня в середине дня. Вместе с отцом он отправился в тайгу собирать урожай кедровых орехов еще 29 сентября вместе с отцом и заблудился.

«На поисках ребенка… было задействовано более 100 человек и семь единиц техники, спасатели, сотрудники полиции, следственного комитета, администрации, волонтеры и родственники. Поисковые работы шли без перерыва и в ночное время суток», - говорится в сообщении главного управления МЧС по республике Тува.

По данным ТАСС, у ребенка переохлаждение. Сейчас температура воздуха в Тоджинском районе даже днем ниже нуля. Мальчика нашли примерно в 5 км от того места, где он пропал.

«Нужно провести полное медобследование ребенка, выслали вертолет санавиации. Молодцы, спасатели и добровольцы! А для взрослых это серьезный урок. Прошу вас, дорогие земляки, предпринимать все меры предосторожности. Берегите себя, свои семьи, своих детей. Председателей администраций еще раз призываю обеспечить организованный выход в тайгу для сбора дикоросов, провести разъяснительную работу о важности регистрировать свой выход в тайгу в органах местного самоуправления», - обратился к жителям республики ее глава Шолбан Кара-оол на своей странице в соцсети Facebook.

Фото: сайт главного управления МЧС по республике Тува

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