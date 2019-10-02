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В Туве спасатели ищут пропавшего в тайге подростка

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Кызыл
10:49 2 Октября 2019
происшествия, тува
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В Тоджинском районе Тувы развернулись масштабные поиски 12-летнего ребенка, который потерялся вместе с отцом во время сбора шишек. Об этом сообщается на сайте регионального МЧС. 

На поиски школьника и его отца направили 55 человек и шесть единиц техники. Пропавших разыскивают сотрудники МЧС и местной администрации, полицейские, а также родственники и волонтеры. 

 

В ведомстве журналистам уточнили, что информация о без вести пропавших поступила от полиции 1 октября. По предварительным данным, они потерялись в тайге 29 сентября.

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