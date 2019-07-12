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В Туве две семьи погибли при попытке пересечь реку на автомобиле

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Кызыл
15:33 12 Июля 2019
происшествия, тува
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Туве две семьи погибли в результате неудачной попытки переехать реку Шуй на автомобиле УАЗ — утонули десять человек. Инцидент произошел в пятницу, 12 июля. Об этом говорится в информационной повестке МВД по республике. 

О трагедии в органы сообщил местный житель. Он увидел, как машина ушла под воду.  Прибывшие на место полицейские нашли автомобиль и утонувших. Позже выяснилось, что это были две семьи — четверо взрослых и шестеро детей. 

«Десять человек погибли при попытке переехать реку Шуй на автомашине УАЗ-469 в местечке Одуруг. Предположительно, 4 взрослых и 6 ребятишек. Это две семьи. Они ехали из села Тээли, скорее всего, в аржаан Дустуг-Хем», — сказал глава республики Шолбан Кара-Оол. 

Сейчас сотрудники полиции устанавливают точное количество находившихся в машине. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

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