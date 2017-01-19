Экс-министра строительства Тувы будут судить за многомиллионную взятку

Суд в Туве рассмотрит уголовное дело в отношении бывшего министра строительства и модернизации коммунального хозяйства региона Владимира Сата, обвиняемого в получении взятки на сумму почти в 28 млн рублей от строительной фирмы, сообщает пресс-служба регионального следственного комитета.

Следствие полагает, что летом 2011 года он пообещал гендиректору «Аркада» за деньги оказать покровительство, а также обеспечить заключение договоров на участие в долевом строительстве и устранить негативные последствия в случае проверки со стороны контролирующих органов.

Для этого Сат внес изменения в целевую программу «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Республики Тыва на 2011 год», увеличив сумму ее финансирования с 6,98 млн руб. вчетверо.

Тогда же вместе с бизнесменом они обеспечили заключение договора подряда на строительство инженерных сетей с ООО «Импэкс» и перечислили полученные из бюджета 31 млн на расчетный счет этой компании, причем подрядные работы выполнены не были. Обналичив деньги, глава «Аркады» передал чиновнику 27-миллионную взятку.

В рамках уголовного дела на недвижимость Сата – имущественные доли и склад – наложен арест на общую сумму свыше 38 млн руб. Кроме того, в отношении директоров «Аркады» и «Импэкс» прекращено уголовное преследование на основании примечания к ст. 291 УК, согласно которой лицо, давшее взятку, освобождается от ответственности, если оно активно способствовало раскрытию преступления.