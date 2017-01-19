19 января
Кызыл
погода -26 °C
курсы валют
59.18
 
€ 63.23
18+
Sibnovosti.ru
Кызыл
...

Экс-министра строительства Тувы будут судить за многомиллионную взятку

Главная Происшествия
Кызыл
10:46 19 Января 2017
взятка, происшествия, общество, суд, мошенник
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

Суд в Туве рассмотрит уголовное дело в отношении бывшего министра строительства и модернизации коммунального хозяйства региона Владимира Сата, обвиняемого в получении взятки на сумму почти в 28 млн рублей от строительной фирмы, сообщает пресс-служба регионального следственного комитета.

Следствие полагает, что летом 2011 года он пообещал гендиректору «Аркада» за деньги оказать покровительство, а также обеспечить заключение договоров на участие в долевом строительстве и устранить негативные последствия в случае проверки со стороны контролирующих органов.

Для этого Сат внес изменения в целевую программу «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Республики Тыва на 2011 год», увеличив сумму ее финансирования с 6,98 млн руб. вчетверо. 

Тогда же вместе с бизнесменом они обеспечили заключение договора подряда на строительство инженерных сетей с ООО «Импэкс» и перечислили полученные из бюджета 31 млн на расчетный счет этой компании, причем подрядные работы выполнены не были. Обналичив деньги, глава «Аркады» передал чиновнику 27-миллионную взятку.

В рамках уголовного дела на недвижимость Сата – имущественные доли и склад – наложен арест на общую сумму свыше 38 млн руб. Кроме того, в отношении директоров «Аркады» и «Импэкс» прекращено уголовное преследование на основании примечания к ст. 291 УК, согласно которой лицо, давшее взятку, освобождается от ответственности, если оно активно способствовало раскрытию преступления.

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Происшествия / НОВОСТИ
Новости Кызыла: Землетрясение магнитудой 3 произошло на западе Тувы

Землетрясение магнитудой 3 произошло на западе Тувы

16 Января 2017 г.
Интенсивность сотрясений в эпицентре составила 3,4 балла
Новости Кызыла: В Туве украли 169 млн на расселение жителей аварийных домов

В Туве украли 169 млн на расселение жителей аварийных домов

23 Ноября 2016 г.
Следователи возбудили уголовное дело по материалам прокуратуры
Новости Кызыла: В Туве сгорел завод пластиковых окон

В Туве сгорел завод пластиковых окон

12 Октября 2016 г.
О возгорании сообщили слишком поздно
Новости Кызыла: Спасатели Тувы ищут тело утонувшей в Енисее 8-летней девочки

Спасатели Тувы ищут тело утонувшей в Енисее 8-летней девочки

20 Июля 2016 г.
Ребенок купался без присмотра взрослых
Новости Кызыла: «Грязным» детсадом в Кызыле заинтересовались следователи

«Грязным» детсадом в Кызыле заинтересовались следователи

19 Июля 2016 г.
Ранее учреждение закрыли на 90 суток
Новости Кызыла: В Кызыле приостановлен прием в детсад, где дети заболели дизентерией

В Кызыле приостановлен прием в детсад, где дети заболели дизентерией

18 Июля 2016 г.
В учреждении обнаружили большое количество нарушений
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Кызыла: В Кызыле из-за гриппа ввели недельный карантин

В Кызыле из-за гриппа ввели недельный карантин

18 Января 2017 г.
В Кызыле эпидпорог превышен в 4,9 раза
Новости Кызыла: Трасса М-54 берет курс на запад республики Тува

Трасса М-54 берет курс на запад республики Тува

16 Января 2017 г.
В экономику Тувы вместе с реконструкцией М54 придут серьезные инвестиции
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2017 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.