Певец из Тувы принял участие в детском «Евровидении»

Российский дуэт занял 13-е место на детском «Евровидении». Конкурс прошел в Польше, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Россию представлял дуэт в составе девятилетней москвички Татьяны Меженцевой и 13-летнего исполнителя из Тувы Денберела Ооржака. Они выступали третьими по счету и исполнили песню «Время для нас». Она призывает людей объединиться перед опасностями, которые угрожают планете.

«Во время первой репетиции Ооржак упал в обморок из-за волнения. На генеральном прогоне за его спиной стояли врачи, однако на самом конкурсе он не показал слабости. Только после их выступления стало известно, что у него отключился ушной монитор, и все время на сцене он провел без него», - рассказывает о конкурсе «Газета.Ру».