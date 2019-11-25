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Певец из Тувы принял участие в детском «Евровидении»

Главная Культура
Кызыл
10:15 25 Ноября 2019
конкурс, певец, евровидение
Автор: Sibnovosti.ru
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Российский дуэт занял 13-е место на детском «Евровидении». Конкурс прошел в Польше, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Россию представлял дуэт в составе девятилетней москвички Татьяны Меженцевой и 13-летнего исполнителя из Тувы Денберела Ооржака. Они выступали третьими по счету и исполнили песню «Время для нас». Она призывает людей объединиться перед опасностями, которые угрожают планете.

«Во время первой репетиции Ооржак упал в обморок из-за волнения. На генеральном прогоне за его спиной стояли врачи, однако на самом конкурсе он не показал слабости. Только после их выступления стало известно, что у него отключился ушной монитор, и все время на сцене он провел без него», - рассказывает о конкурсе «Газета.Ру».

Победителем творческого соревнования стала Вика Габор из Польши.

Фото: Томас Хансес/сайт конкурса Junior Evrovision

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