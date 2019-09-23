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Красноярский музейный центр «Площадь Мира» стал финалистом престижной европейской премии

Главная Культура
Кызыл
16:17 23 Сентября 2019
культура, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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Красноярский музейный центр «Площадь Мира» получил особую отметку на премии Европейской музейной академии EMA в Любляне. Учреждение - четвертый финалист престижной премии и первый в истории российский музей, который удостоился этой награды.

Музей «Площадь Мира» получил особую отметку в номинации Luigi Micheletti Award – она вручается инновационным организациям в мире современной истории, промышленности и науки.

«Победитель этого года в номинации Luigi Micheletti Award – Astra National Museum (Сибиу, Румыния)», - сообщил корреспонденту Sibnovosti.ru в пресс-службе краевого правительства.

Отметим, что ранее директор красноярского музея «Площадь Мира» Мария Букова приняла участие в Европейском музейном форуме.

По данным сервиса Culture.pl, премия EMA присуждается Советом на основании рекомендаций экспертов и организаций, задействованных в работе Европейской музейной академии. В 2011 году премии удостоился Музей Галилея во Флоренции, а в 2013 году – гаагский Фонд «Europeana».

Фото: vk.com/na_mira1

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