Уличный театр из Франции снова выступит под открытым небом в Красноярске

Лучшие российские и зарубежные театры выступят под открытым небом в Красноярске на фестивале «Театральный синдром. Детский мир». Спектакли состоятся на правом и левом берегах города в предстоящие выходные 7 и 8 сентября.

«Улицы, скверы и площади Красноярска станут площадкой для представлений. В эти дни на фестивале будут выступать уличные театры из России и Франции: международный проект «Мимо Крокодил» (Санкт-Петербург), уличный театр «Небесная карусель» (Санкт-Петербург) и французский цирковой театр REMUE MENAGE», - рассказали корреспонденту Sibnovosti.ru в пресс-службе краевого правительства.

В субботу от Театра юного зрителя до улицы Западная проследуют артисты циркового театра REMUE MENAGE с премьерным спектаклем «L'envol» («Полет»). Красноярцы увидят музыкантов и удивительных птиц, которые «напоминают красочный витраж на небосводе». Начало в 21:00.

В 16:00 7 сентября на Площадь имени В.В. Маяковского, а 8 сентября в это же время на Площади Революции состоятся спектакли «Лунь» театрального проекта «Мимо КРОКОДИЛ».

«Зрители увидят танец кораблей, плавание луны, охоту на акул и даже встречу с космонавтом. Потрясающее зрелище, добрая история, невероятные эмоции зрителей, которые станут на время спектакля его участниками», - говорится в описании спектакля на сайте фестиваля «Театральный синдром. Детский мир».

7 сентября и 8 сентября в 17:00 на Площади Юности в микрорайоне «Юный берег» на ул. Капитанская, 12 зрители увидят сказку-колыбельную «Небесная Карусель» от питерского театра. Артисты попытаются окунуть зрителя «в волшебный мир оживших фантазий детской души».

В воскресенье французский театр REMUE MENAGE покажет представление «Подводный мир». Уличные артисты проследуют от Театра им. А.С.Пушкина до Красноярской филармонии. Начало в 20:00. Они покажут светящихся рыб, медуз и морских дьяволов. Представление будет проходить под ритмы Taikos и электро-звуки.

Фото: theatricalsyndrome2019.ru