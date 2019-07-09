Тувинский фестиваль может сохраниться в новом формате

Широко известный фестиваль живой музыки и веры «Устуу-Хурээ» в Туве может сохраниться. Этого не исключает глава республики Шолбан Кара-оол, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

По данным руководителя региона, бессменный руководитель фестиваля, директор Тувинской государственной филармонии Игорь Дулуш заявил о предстоящей «перезагрузке» «Устуу-Хурээ».

«Я верил, Игорь услышит мои доводы о том, что закрывать фестиваль «Устуу-Хурээ» нельзя. По крайней мере, просил его не спешить с таким серьезным решением, не делать прямых заявлений. Мы – люди буддийской веры и дети мудрых предков. Не подобает быть категоричными в суждениях и выводах. Непростой у нас разговор был, и я видел его скупую мужскую слезу», - сделал запись Шолбан Кара-оол на свой странице в соцсети Facebook.

В 20-й раз «Устуу-Хурээ» прошел на поляне у города Чадан с 4 по 8 июля. На этот раз он принял почти 1 тыс. гостей. До его начала, как писали Sibnovosti.ru, Игорь Дулуш сказал о том, что этот ежегодный фестиваль станет последним.

«Автор взял тайм-аут на один месяц, после которого станет известна судьба самого необычного, по признанию гостей Тувы, некоммерческого, неконъюнктурного фестиваля - возможно, он останется, но будет не ежегодным, о сохранении фестиваля к Игорю Дулушу обращались чаданцы», - говорится в сообщении в группе «Prosto Tuva» в соцсети «ВКонтакте».

Фото: страница главы Республики Тува Шолбана Кара-оола в соцсети Facebook