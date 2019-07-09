9 июля
Кызыл
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
Кызыл
...

Тувинский фестиваль может сохраниться в новом формате

Главная Культура
Кызыл
18:30 9 Июля 2019
музыка, глава, фестиваль
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Широко известный фестиваль живой музыки и веры «Устуу-Хурээ» в Туве может сохраниться. Этого не исключает глава республики Шолбан Кара-оол, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

По данным руководителя региона, бессменный руководитель фестиваля, директор Тувинской государственной филармонии Игорь Дулуш заявил о предстоящей «перезагрузке» «Устуу-Хурээ».  

«Я верил, Игорь услышит мои доводы о том, что закрывать фестиваль «Устуу-Хурээ» нельзя. По крайней мере, просил его не спешить с таким серьезным решением, не делать прямых заявлений. Мы – люди буддийской веры и дети мудрых предков. Не подобает быть категоричными в суждениях и выводах. Непростой у нас разговор был, и я видел его скупую мужскую слезу», - сделал запись Шолбан Кара-оол на свой странице в соцсети Facebook.

В 20-й раз «Устуу-Хурээ» прошел на поляне у города Чадан с 4 по 8 июля. На этот раз он принял почти 1 тыс. гостей. До его начала, как писали Sibnovosti.ru, Игорь Дулуш сказал о том, что этот ежегодный фестиваль станет последним.

«Автор взял тайм-аут на один месяц, после которого станет известна судьба самого необычного, по признанию гостей Тувы, некоммерческого, неконъюнктурного фестиваля - возможно, он останется, но будет не ежегодным, о сохранении фестиваля к Игорю Дулушу обращались чаданцы», - говорится в сообщении в группе «Prosto Tuva» в соцсети «ВКонтакте».

Фото: страница главы Республики Тува Шолбана Кара-оола в соцсети Facebook

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Культура / НОВОСТИ
Новости Кызыла: Тувинский фестиваль «Устуу-Хурээ» пройдет в последний раз

Тувинский фестиваль «Устуу-Хурээ» пройдет в последний раз

2 Июля 2019 г.
Его хедлайнером станет известная американская джазовая певица Дениз Кинг
Новости Кызыла: В Туве откроют первый многозальный кинотеатр

В Туве откроют первый многозальный кинотеатр

22 Ноября 2018 г.
На открытие приглашен министр культуры РФ
Енисей

Тува готовится встретить Шагаа — Новый год по восточному календарю

16 Февраля 2017 г.
На Шагаа даже самые бедные араты должны проявить хлебосольность
Новости Кызыла: Юная певица из Тувы Ай-Кыс попала в шоу «Голос. Дети»

Юная певица из Тувы Ай-Кыс попала в шоу «Голос. Дети»

6 Февраля 2017 г.
Девочке 14 лет, родом из Кызыла, а исполняла она песню «I Will Survive»
Новости Кызыла: Глава Тувы предложил присвоить республиканской филармонии имя Валерия Халилова

Глава Тувы предложил присвоить республиканской филармонии имя Валерия Халилова

27 Декабря 2016 г.
Авиакатастрофа самолета Ту-154 произошла утром в воскресенье
Новости Кызыла: Комплекс с самой большой в регионе статуей Будды открылся в Туве

Комплекс с самой большой в регионе статуей Будды открылся в Туве

7 Сентября 2016 г.
Центральное место в комплексе занимает памятник в честь тувинского языка
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356