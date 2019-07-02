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Тувинский фестиваль «Устуу-Хурээ» пройдет в последний раз

Главная Культура
Кызыл
18:58 2 Июля 2019
фестиваль, музыка, храм
Автор: Sibnovosti.ru
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Международный фестиваль живой музыки и веры «Устуу-Хурээ» в Туве в этом году пройдет в последний раз. Его организаторы решили завершить проект, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Всему есть начало, всему есть конец. Наше время уходить, и мы должны все завершить красиво и организованно», - приводит комментарий неизменного руководителя фестиваля, директора Тувинской государственной филармонии Игоря Дулуша официальный портал республики.

«Устуу-Хурээ» проводится с 1999 года на поляне у города Чадана. Здесь выступают артисты разных жанров. Помимо объединения музыкантов многих стран фестиваль за 20 лет своего существования решил и другую задачу – с его помощью был точной копией восстановлен буддийский храм Устуу-Хурээ. Это единственный образец тибетского храмового строительства в России.

На этот раз фестиваль пройдет с 4 по 8 июля. Его хедлайнером станет известная американская джазовая певица Дениз Кинг. Традиционно на «Устуу-Хурээ» выступит и тувинская рок-группа «Ят-Ха». Организаторы также обещают спектакль под открытым небом Мото-театра Александра Елагина из Красноярска с акробатическими трюками и пиротехникой.

Фото: официальный сайт фестиваля «Устуу-Хурээ»

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